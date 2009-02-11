LeBron elinden geleni yaptı

Çocuk yaşta tahta çıkmak

/ Ara Gözbek yazdı

KOBE'DEN YENİ REKOR

NBA'e oynanan 9 maçla devam edilirken, gecenin büyük çekişmeye sahne olan mücadelesinde Indiana Pacers, evinde Cleveland Cavaliers'ı son saniye basketiyle 96-95 mağlup etti.İlk yarısı 43-42 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanan maçta LeBron James'in serbest atışlarıyla 0.4 saniye kala 95-95 eşitliği sağlayan Cavaliers, James'in 0.2 saniye kala yaptığı faul sonrası Granger'ın tek sayısına engel olamadı ve salondan 96-95 yenik ayrıldı.Los Angeles Lakers'a karşı evindeki ilk mağlubiyetini aldıktan sonra, Indiana karşısında da bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kaybeden Cleveland'da, maçın kaybedilmesine neden olan faulu yapan LeBron James, buna karşın maçın en skorer ismi oldu. 41 dakika sahada kalan süper yıldız, 15/21 saha içi ve 13/14 serbest atış yüzdesi ile 47 sayı kaydetti. İstatistiklerine 7 ribaunt-4 asist ekleyen James, yaptığı 7 top kaybıyla da dikkat çekti.Konuk ekipte çift hanelere ulaşan diğer isimlerse, 15 sayı-6 ribauntla Mo Williams ve 10 sayı-11 ribauntla Zydrunas Ilgauskas oldu.Bu sezon şampyonluk adayları Boston Celtics, Los Angeles Lakers ve Cleveland Cavaliers'ı yenmeyi başaran Indiana'da ise 5 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, Troy Murphy 18 sayı-15 ribaunt-3 asist, Danny Granger 16 sayı-5 ribaunt, T.J. Ford da 15 sayı-4 asistle oynadılar.NBA'in bir diğer süper yıldızı Kobe Bryant ise takımı Los Angeles Lakers'ı Oklahoma deplasmanında galibiyete taşırken, lig tarihinde yeni bir rekorun da sahibi oldu.İkinci çeyrekteki etkili oyunuyla Oklahoma City Thunder'ı 105-98 yenen Lakers'ta, 30 yaşındaki yıldız oyuncu kaydettiği 34 sayıyla NBA tarihinin 23 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncusu oldu.Yaklaşık 36 dakika sahada kaldığı maçta 13/26 saha içi isabetiyle 34 sayı-7 ribauntla oynayan Kobe, bu alanda Wilt Chamberlain'den rekoru devraldı.Üst üste 6. maçını kazanan Lakers'ta son günlerin formda isimleri Pau Gasol ve Lamar Odom da, Kobe'nin yardımcılığına soyundular. İspanyol yıldız Gasol 22 sayı-14 ribaunt-4 asist, Cleveland maçının kahramanı Odom da 12 sayı-18 ribaunt-2 top çalma ile katkıda bulundu.Ev sahibi Oklahoma'da ise genç forvet Kevin Durant'in 31 sayı-10 ribaunt-4 asist ve 4 top çalmalık performansı yeterli olmadı