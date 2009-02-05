T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron adeta şov yaptı

Kobe Bryant'ın 61 sayı attığı Madison Square Garden'da bu kez şov sırası LeBron James'indi.

05 Şubat 2009 02:00



Kobe Bryant'ın 61 sayı attığı Madison Square Garden'da bu kez şov sırası LeBron James'indi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda New York Knicks'i 107-102 yenerken, süper yıldız 52 sayı-11 asist-10 ribauntla kariyerine yeni rekorlar ekledi.

NBA'e oynanan 11 maçla devam edilirken, 2 gece önce Kobe Bryant'ın şovuna sahne olan Madisaon Square Garden'da bu kez LeBron James sahne aldı.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda New York Knicks ile karşılaşırken, galibiyete süper yıldızı LeBron James'in 'rekor' performansıyla ulaştı.

Knicks potalarına 52 sayı bırakan James, Michael Jordan'ın ardından New York seyircisi önünde 50 sayı barajını aşarak 'triple-double yapan' ikinci oyuncu oldu. 44 dakika sahada kalan yıldız basketbolcu, 17/33 saha içi isabeti ve 16/19 serbest atış oranı ile 52 sayısının yanı sıra 11 asist, 10 ribaunt ve 2 blok yaptı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant'ın 61 sayı atarak rekor kırdığı yerde, kariyerinin 21. 'triple-double'ını yapan LeBron James, 1975'te Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana 50 sayıyı geçip 'triple-double' yapan ilk isim olarak da tarihe geçti.

Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan maç sonrası üst üste dördüncü, son 9 maçta 8. galibiyetini alan Cleveland'da ayrıca, Zydrunas Ilgauskas 15 sayı-8 ribaunt, Wally Szczerbiak 12 sayı-13 ribaunt ile katkı yaptılar.

Ev sahibi Knicks'de ise Al Harrington'ın 39 sayı-13 ribauntluk performansı yeterli olmazken, David Lee 12 sayı-10 ribaunt, Nate Robinson da 11 sayı-4 asist üretti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24