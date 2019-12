LeBron adeta şov yaptı

Kobe Bryant'ın 61 sayı attığı Madison Square Garden'da bu kez şov sırası LeBron James'indi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda New York Knicks'i 107-102 yenerken, süper yıldız 52 sayı-11 asist-10 ribauntla kariyerine yeni rekorlar ekledi.



NBA'e oynanan 11 maçla devam edilirken, 2 gece önce Kobe Bryant'ın şovuna sahne olan Madisaon Square Garden'da bu kez LeBron James sahne aldı.



Doğu Konferansı'nın iddialı takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda New York Knicks ile karşılaşırken, galibiyete süper yıldızı LeBron James'in 'rekor' performansıyla ulaştı.



Knicks potalarına 52 sayı bırakan James, Michael Jordan'ın ardından New York seyircisi önünde 50 sayı barajını aşarak 'triple-double yapan' ikinci oyuncu oldu. 44 dakika sahada kalan yıldız basketbolcu, 17/33 saha içi isabeti ve 16/19 serbest atış oranı ile 52 sayısının yanı sıra 11 asist, 10 ribaunt ve 2 blok yaptı.



Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant'ın 61 sayı atarak rekor kırdığı yerde, kariyerinin 21. 'triple-double'ını yapan LeBron James, 1975'te Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana 50 sayıyı geçip 'triple-double' yapan ilk isim olarak da tarihe geçti.



Son bölümleri büyük çekişmeye sahne olan maç sonrası üst üste dördüncü, son 9 maçta 8. galibiyetini alan Cleveland'da ayrıca, Zydrunas Ilgauskas 15 sayı-8 ribaunt, Wally Szczerbiak 12 sayı-13 ribaunt ile katkı yaptılar.



Ev sahibi Knicks'de ise Al Harrington'ın 39 sayı-13 ribauntluk performansı yeterli olmazken, David Lee 12 sayı-10 ribaunt, Nate Robinson da 11 sayı-4 asist üretti.