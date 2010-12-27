Leberman: Asıl Türkiye özür dilesin

T24- İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail komandolarının Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskın ile ilgili özür dilemeyeceklerini söyledi.



BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre Lieberman, dokuz kişinin öldüğü saldırı için Türkiye makamlarının özür beklemesinin, "cüretkârlığın da ötesinde" olduğunu söyleyip, "terörizmi desteklediği için" asıl Türkiye'nin İsrail'den özür dilemesi gerektiğini savundu.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise dışişleri bakanı ve koalisyon ortağı Lieberman ile arasında mesafe koyarak, dışişleri bakanının açıklamalarının kendi kişisel görüşleri olduğunu ifade etti.

Türk ve İsrailli yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için İsrail'in özür dilemesini gerektiren bir çözüm üzerinde müzakere yürüttükleri belirtiliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise dün yaptığı açıklamada, İsrail'le ilişkileri düzeltmeye niyetli olduklarını söylemişti.



Yardım diplomasisi







İstanbul'da gazetecilerle biraraya gelen Davutoğlu, İsrail'deki orman yangınıyla mücadele çalışmalarına katkıda bulunacak Türk uçaklarını gönderme kararınının iki dakika sürdüğünü belirterek, İsrail'de benzer bir kararın koasliyonda günlerce sürecek tartışmalar yaratacağını kaydetti.

Lieberman ise, Davutoğlu'nun bu açıklamalarına cevaben: "Kendisine şunu hatırlatmak isterim ki, 2007 depreminde Türkiye’ye orada haftalarca kalan ekipler göndermiştik. O kadar çalıştığımız halde tek kelime duymuş da değiliz..." dedi.

İsrail dışişleri bakanı ayrıca, "Özür dilemesi gereken biri varsa, o da terörü, İHH’yi, Hamas’ı ve Hizbullah’ı desteklediği için Türk Hükümeti’dir. Özür falan yok! Tam tersine özrü biz Ankara’dan bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise "İsrail ile barışma niyetimiz var. Bütün ülkelerle barıştan yanayız'' görüşünü dile getirmişti.

Davutoğlu ayrıca ''Arabuluculuk yürüttüğümüz bir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını niye isteyelim. Karşıdan da aynı irade gelmeyince zorluk yaşıyoruz. Bizde irade var ama karşı tarafta irade oluşturmak çok zor." da demişti.