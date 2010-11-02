-LEBEDEV'İN BANKASI KUŞATMA ALTINDA MOSKOVA (A.A) - 02.11.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da 20 dolayında maskeli silahlı kişi, Rus işadamı Aleksandr Lebedev'in sahibi olduğu bankanın binasını kuşattı. İngiltere'de yayımlanan Independent ve Evening Standard gazetelerinin de sahibi olan eski KGB ajanı Lebedev'in yardımcılarından Artyom Artyomov, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Rusya'da ''maskeli şov'' denilen eyleme, maskeli ve otomatik silahlı 20 ila 30 kişinin katıldığını söyledi. Silahlı kişilerin binayı kuşattığını ve Lebedev'in binada olduğunu belirten Artyomov, eylemcilerin ne istediğini bilmediklerini ifade etti. Binada, Rusya'nın nanoteknolojik projeleri desteklemek amacıyla kurduğu kamu şirketi Rusnano'nun bürolarının da bulunduğu kaydedildi.