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Spor

Leandro sürprizi!..

Trabzonspor'un, Hollanda'nın Ajax Kulübü'nün Brezilyalı oyuncusu Leonardo Vitor Santiago'yu gündemine aldığı bildirildi.

10 Ocak 2009 02:00



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Hollanda'nın Ajax Kulübü'nün Brezilyalı oyuncusu Leonardo Vitor Santiago'yu gündemine aldığı bildirildi.



Sol kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferi için araştırma yaptığı öğrenildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, sol kanat için ellerinde bulunan listede Leonardo'nun da bulunduğunu belirterek, ''Şu anda bu isim üzerine bir yoğunlaşma yok. Oyuncuyla ilgili araştırma yapıyoruz'' dedi.

Bu futbolcuyu daha önce bordo-mavili kulüpte forma giyen ve gol kralı olan Gürcü oyuncu Şota'nın önerdiği öğrenildi.

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