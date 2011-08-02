Le Point: Türkiye'de radikal İslam riski var

T24 - Fransa'nın köklü dergilerinden Le Point Türkiye'de radikal İslam riskinin bulunduğunu belirten bir makale yayınladı. İFEA (Fransız Enstitüsü Anadolu Etüdleri) isimli kuruluşun direktörü Nora Seni, Le Point dergisine verdiği mülakatta muhalefeti kalmayan AKP hükümetinin Atatürk'ün kurmuş olduğu laik cumhuriyetin tarihini yeniden yazdığını açıkladı.



Soru cevap şeklinde geçen mülakatta, AKP'nin totaliterleşen rejimi hakkında Nora Seni şunları söyledi:





Le point: Türk ordusu ülkesinin politik hayatından tamamen çekiliyor mu?





Nora Seni: NATO'nun ikinci büyük ordusunun komutanları, rejim tarafından gözaltında tutulan silah arkadaşlarının mesleki alanda ilerlemelerini önleyen AKP hükümetini protesto amacı ile cuma günü görevlerinden toplu halde istifa ettiler, YAŞ toplantısı ilk defa olarak tek başına İslami muhafazakâr başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı, bu ülke tarihinde bir ilk.





Le Point: Generallerin istifa etmeleri Türkiye'deki siyasi peyzajı alt üst eder mi?





Nora Seni: Bu davranışın neticeleri hakkında şu anda bir tahmin yapabilmek çok zor, her halükarda bu olay hükümete karşı olan generallerin bilinçlendiğinin göstergesi, bugün Türkiye'de artık hiç güçleri kalmadığının farkındalar, bir deprem yaratarak siyasi peyzajı değiştirebileceklerini umuyorlar.





Le Point : Askerin bu kadar derin hoşnutsuzluğunun sebebi nedir?





Nora Seni: İslami muhafazakar AKP bazlı hükümet orduya karşı hiç toleranssız, ağustos ayında yapılacak general atamalarında bir çok generalin atanmasına engel olan ve bu askerleri saf dışı bırakan bir hükümet, 200 kadar yüksek rütbeli subay "Ergenekon'a" karıştıkları için gözaltındalar.





Le Point: Ordunun Türkiye'deki rolü nedir?





Nora Seni: Kurumun her zaman hatırı sayılır bir yeri oldu, bu batılı değerlere aykırı düşen bir durum, gücü her şeye yeten bir kurumdan bahsedebiliriz, yarım asır gibi bir zamanda 4 kere rejime el koydu, bu yüzden siyasi yöneticiler sürekli görüşünü aldılar.





"Cumhuriyetin yeniden yazılması riski..."





Le Point: Ordu Laik rejimin garantisi olarak kabul edilmiyor mu?





Nora Seni: Muhakkak, bu açıdan bakıldığında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyetin yeniden yazılması riski ile karşı karşıyayız, diğer taraftan ordu milliyetçi, titrek ve anti-demokratik bir kurum olduğunu kanıtladı, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin sorunlarına bir çare bulamadığı gibi sorunun devam etmesinden payelendi.





Le Point: Erdoğan hükümetinin totaliterleşmeye kaydığını düşünebilir miyiz?





Nora Seni: Hükümete karşı durabilecek bir muhalefetin kalmadığını görmekteyiz, bu konuda ordu ilk sıradaydı, ardından özgürlüğü kısıtlanan medya ve nihayet en son olarak İslami hükümet tarafından reforme edilen adli güç geliyordu, çürütülen bu haklar Atatürk tarafından gerçekleştirilen laiklik ilkelerine uygun değil.









"Radikal İslam riski gerçekten var"



Le Point: Ülke radikal İslamla kararabilir mi?





Nora Seni: Böyle bir risk gerçekten var, fakat AKP'nin 3 defa üst üste ve her seferinde bir öncekine göre oylarını artırdığı ve son seçimlerde yüzde 50 oy oranını geçtiğini unutmamak gerekir, bu partinin en büyük başarısı halkın orta kesimini kalkındırması, muhafazakar bir şekilde yaşayan bu kesim İslami bir yaşamı tercih ediyor, erkekleri alkol içmiyor kadınlarının başları örtülü, Türk halkının büyük bir kesimini teşkil eden bu kesim eskisine göre daha az aşağılanıyor ve daha refah yaşıyorlar, diğer tarafta ise askerleri ve radikal İslamcıları istemeyen ve kendisine daha çok demokrasiyi garanti edecek bir ortam arzulayan bir çok insan var.

