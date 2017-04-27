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BBC Türkçe

Le Pen'in partisi 'AB'den 5 milyon Euro haksız para aldı'

Fransa'da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in eski partisi Ulusal Cephe'nin Avrupa Parlamentosu'nu 5 milyon Euro dolandırmış olabileceği öne sürüldü.

27 Nisan 2017 21:48

Fransa'da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in eski partisi Ulusal Cephe'nin Avrupa Parlamentosu'nu 5 milyon Euro dolandırmış olabileceği öne sürüldü.

AB kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bu miktar, Ulusal Cephe çalışanları hakkında başlatılan ilk soruşturmada bahsedilenin iki katından daha fazla.

Avrupa Parlamentosu, Ulusal Cephe Partisi'ne mensup sekreterlerin gerçekten Avrupa Parlamentosu milletvekilleri için değil, partinin Fransa'daki çalışmalarında görev yaptıklarından şüpheleniyor.

Ulusal Cephe'nin reddettiği iddialar Fransız yetkililer soruşturmaya başladı.

2012'den itibaren yapılan ödemeler Marine Le Pen ve diğer bazı Ulusal Cepheli Avrupa Parlamentosu üyelerini ilgilendiriyor. AB'nin liberal ve serbest pazar politikalarını reddeden Ulusal Cephe, birliğe sert eleştiriler getiriyor.

Le Pen ise, siyasi amaçlı bir kan davasının kurbanı olduğunu savunuyor.

Avrupa Parlamentosu, kayıplarını karşılayabilmek için Marine Le Pen maaşının yarısını kesiyor.

Le Pen, Avrupa Parlamentosu üyeliğinin getirdiği dokunulmazlığı gerekçe göstererek Fransa'da ifa vermeyi reddetmişti.

Paris'teki BBC Muhabiri Hugh Schofield, çoğu Ulusal Cephe seçmeninin AB'ye şüpheyle yaklaştığını ve iddiaları çok da ciddiye almayacaklarını söylüyor.

Marine Le Pen, 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kamuoyu yoklamalarının daha şanslı gördüğü liberal aday Emmanuel Macron ile yarışacak.

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