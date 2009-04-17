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Dünya

Le Pen’in kızı babasının yerine aday olacak

17 Nisan 2009 19:08

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine, 2011 yılında düzenlenecek kongrede parti başkanlığı için babasının yerine aday olacağını açıkladı.

Fransız radyosunun sorusun yanıtlayan Marine Le Pen, "Evet babamın yerine aday olacağım"dedi.Marine Le Pen, Fransa'nın göçmen politikasını "saatli bombaya" benzetti ve ülkede işlenen bir çok suçun ardında bu politikanın sonuçlarının yattığını ileri sürdü.

Son beş yıldır aktif siyaset yapan Marine Le Pen, geçen seçimlerde, aşırı sağ partiden Avrupa Parlamentosu üyesi seçilmişti.

Le Pen'in, parti başkan yardımcılığı görevine daha önce kızını doğrudan ataması, bu partide sert tepkilere yol açmıştı.

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