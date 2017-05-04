Le Pen'in gizli hesap iddiasına Macron'dan rest

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, liberal rakibi Emmanuel Macron'un Bahama adalarında gizli banka hesabı olduğunu iddia etti. Macron iddia karşısında rakibine rest çekerek Fransa Mali Suçlar Savcılığı’ndan kendisi hakkındaki bu iddianın araştırılmasını istedi.

İki cumhurbaşkanı adayının dün akşam karşı karşıya geldiği televizyondaki canlı yayında Le Pen, Macron'un Bahama adalarında gelirini beyan etmediği bir banka hesabı bulunduğunu öne sürdü.

Televizyon programında böyle bir banka hesabına sahip olmadığını ifade eden Macron, Le Pen'in yakınlarından bazılarının Rus çıkarlarını gözettiğini iddia etti.

Bunun yanında Macron, Mali Suçlar Savcılığı’na Le Pen'in "yalan" ve "yanlış haber yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu kabul eden Mali Suçlar Savcılığı, Macron'un böyle bir hesabının olup olmadığıyla ilgili ön soruşturma başlattı.

Öte yandan Le Figaro gazetesi, Le Pen ve Macron'un dünkü düellosundan önce sosyal medyada "Macron'un vergi kaçırdığını kanıtlayan" belgelerin paylaşıldığını iddia etti. Haberde, söz konusu belgelerin ABD Başkanı Donald Trump taraftarları tarafından sosyal medyada paylaşıldığı da ileri sürüldü.

Bununla beraber Rus basınının haberlerini aktaran 213 Fransız sosyal medya hesabının "Macron'un vergi kaçırdığını kanıtlayan" belgeleri paylaştığı belirtildi. Ayrıca, bu belgelerin ABD'de başkanlık seçimi döneminde Trump'un başkanlığını destekleyen internet sitesinde de yer aldığı belirtildi.

Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu pazar günü yapılacak. Anketlerde Macron'un kazanma şansının daha fazla olduğu belirtiliyor.