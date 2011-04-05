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Dünya

Le Pen’in adayı eskort kız çıktı

Fransa’daki aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin kanton seçiminde aday gösterdiği kadının bir dönem eskortluk yaptığı anlaşıldı.

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Fransa’daki aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin kanton seçiminde aday gösterdiği kadının bir dönem eskortluk yaptığı anlaşıldı.  

Le Pen’in adayı eskort kız çıktı


Edebiyat öğrencisi diye tanıttılar

Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağ Ulusal Cephe’nin (FN), 20 ve 27 Mart tarihlerinde düzenlenen kanton seçimlerinde bir eskort kızı aday gösterdiği ortaya çıktı. FN’nin, ülkenin kuzeyindeki Coudekerque-Branche şehrinden aday gösterip ‘edebiyat öğrencisi’ diye tanıttığı Sandra Kaz’ın, Belçika ve Galler’de kayıtlı eskort kız sitelerinde profilinin bulunması ortalığı karıştırdı. Bu durumu, Phare Dunkerquois adlı yerel gazete keşfetti. Seçim kampanyası afişlerinde resmi giyimli, kahverengi saçlı görünümüyle çok da dikkat çekmeyen Kaz, ‘Angunn’ takma adını kullandığı Belçika ve Galler’deki eskort kız sitelerinde kıvırcık sarı saçları, frapan giyimi ve yılanlı pozları ile bambaşka bir profil çiziyor.
 

Türkiye’de çevirmenlik yapmış 

Kampanya sırasında partisi tarafından, ‘edebiyat öğrencisi’ olarak tanıtılan Kaz’ın daha önce 2008’de Türkiye’de çevirmenlik ve 2001-2003 arasında Paris’te muhasebecilik yaptığı söylenmişti. Kaz, kampanya sırasında basına dağıttığı tanıtım broşürlerinde ise yazar ve bir rock grubunda solist olduğunu gizlemedi, fakat eskort kız geçmişinden hiç bahsetmedi. Fakat söz konusu sitelerde Kaz sitelerdeki profilinde kendisini, “Seyahat etmeyi çok seven, kültürlü, akıcı bir şekilde 6 dil konuşabilen genç kadın size gecelerde eşlik eder” diye tanıtıyor.



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