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Dünya

Le Pen'den Sarkozy'ye seçim 'şantajı'

Le Pen'in bu açıklaması, "Sarkozy'i genel seçimlerde olası bir ittifaka zorlama girişimi" olarak yorumlandı

26 Nisan 2012 20:15

Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci turunda "kilit rol" oynaması beklenen Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, seçimi kazanmak için aşırı sağın oylarına ihtiyacı olan Nicolas Sarkozy'ye şantaj yaptı. Ancak Sarkozy bu 'şantaj'a, ''aşırı sağ ile asla ittifak yapmam'' diyerek yanıt verdi.

Seçimin ilk turunda yüzde 17 oy alan Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Sarkozy'den haziranda yapılacak genel seçimlerde partisinin adayını destekleyeceğini açıklamasını istedi.
 
RTL radyo kanalına konuşan Le Pen, "Sarkozy'e açık açık soruyorum, eğer kendisi seçilirse haziran ayında düzenlenecek genel seçimlerde ikinci turda Sosyalist ve Ulusal Cephe adayının yarışması halinde merkez sağ kimi destekleyecek" sorusunu yöneltti. Le pen, Sarkozy'den bu sorunun yanıtını net bir şekilde vermesini istedi. 
 
 

Seçmenlerine işaret verecek

 
 
Le Pen'in, 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada, seçmenlerine ikinci turda kimi destekleyecekleri konusunda bir işaret vermesi bekleniyor.
 
 

Sarkozy: Aşırı sağla ittifak yapmam

 
 
İlk turu ikinci sırada bitiren Nicolas Sarkozy, dün yaptığı açıklamada, gelecek genel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Cephe partisiyle koalisyon yapılmasına ve cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu partiden birisini bakan atama fikrine sıcak bakmadığını söylemişti.
 
Seçimleri kazanabilmesi için aşırı sağın oylarına ihtiyacı bulunan Sarkozy, "Gelecek genel seçimler için aşırı sağla bir anlaşma yok, yeniden cumhurbaşkanı seçilirsem bu partiden birisini hükümete bakan olarak atamayacağım" demişti.
 
 

Aşırı sağ seçmene göz kırpıyor

 
 
Fransız basını bununla birlikte, ilk turda yüzde 18 oranında oy alan aşırı partiyi "meşru bir parti olarak gördüğü"nü ve bu partiye oy verenlere de "saygı duyduğu"nu ifade eden Sarkozy'nin son günlerde Ulusal Cephe seçmeninin "gözüne girmeye" çalıştığı yorumunu yapıyor.

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