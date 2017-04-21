Le Pen'den Merkel'e sert Türkiye eleştirisi

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç gün kala, perşembe akşamı televizyonda boy gösteren Le Pen, mülteci kriziyle ilgili olarak "Merkel'in Türkiye'nin Avrupa'ya şantaj yapmasına izin verdiğini" savundu.

Ulusal Cephe (Front National) partisi lideri Marine Le Pen, "Merkel'in ağır bir siyasi hataya imza attığını" öne sürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yaklaşık bir yıl önce varılan mülteci geri kabul anlaşmasından beri "AB'yi neredeyse her hafta mültecileri Avrupa'ya kitlesel olarak geri göndermekle" tehdit ettiğini söyledi.

Le Pen, pazar günü cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Fransa'nın ulusal sınırlarını "yeniden kapamak niyetinde olduğunu" ifade etti. Le Pen bunun yanı sıra, Fransa'yı Euro bölgesinden çıkarma planını da savundu.

Solcu adaydan 'Frexit' yumuşaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir diğer adayı Fransız Sosyalist Partisi'nin kurucusu Jean-Luc Mélenchon'un ise, “Frexit”, yani Fransa'nın AB'den çıkması konusundaki ses tonunu daha da yumuşattığı gözlemlendi.

Geçmişte AB'ye karşı benimsediği sert eleştirel tutumla gündeme gelen Mélenchon, "Fransasız Avrupa olmaz" dedi. Mélenchon, Almanya'dan herhangi bir kopuş gayretinde bulunmayacağını da sözlerine ekledi. Mélenchon, "Almanlar ne düşmanlarımız ne de efendilerimiz. Almanlar bizim ortaklarımız" şeklinde konuştu.

Pazar günkü seçimlerde aday olan 11 adaya birbirlerinden bağımsız olarak 15'er dakika verildi. Her iki aday da pozisyonlarını devlete ait olan France 2 kanalında açıkladı.

Anketlere göre Le Pen ve Mélenchon, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olma şansı olan dört adaydan ikisi. Pazar günü hiçbir aday oyların yüzde 50'den fazlasını alamadığı takdirde, en fazla oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan ikinci turda birbirleriyle yarışacak.

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AFP/BÜ/GA