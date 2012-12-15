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Dünya

Le Pen'den AFP'ye: Beni çirkin çekiyorsunuz

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, 'kasten çirkin fotoğraflarını yayımladığı' gerekçesiyle Fransız Basın Ajansı 'na (AFP) tepki gösterdi

15 Aralık 2012 23:21

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, 'kasten çirkin fotoğraflarını yayımladığı' gerekçesiyle AFP ajansına yasak getirdi.

radikal.com.tr.'in France 24 kanalından alıntıladığana göre, AFP foto muhabiri, cuma günkü parti konferansına bu sebeple alınmadı. Le Pen’in yardımcısı Charlotte Soula, dünyanın en eski ve AP’den sonra ikinci en büyük haber ajansı AFP’yi şu sözlerle eleştirdi: "Siz onun deforme edilmiş fotoğraflarını satıyorsunuz. Burada kadınsı bir öfke krizinden bahsetmiyoruz. Bu fotoğraflar o kadar çirkin ki doğrudan hakaret sınırında değerlendirlebilir. Biz bunu kasten yaptığınıza inanıyoruz."
Üst düzey bir AFP yetkilisi ise Le Pen ile ilgili haberlerin dengeli olmadığı yönündeki eleştiriyi reddedip 'ajanstaki tüm muhabirler gibi fotoğrafçıların da, AFP için temel unsur olan tarafsızlık kurallarına ugun olarak görev yaptığınmı' vurguladı.

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