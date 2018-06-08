Le Pen'den 7 camiyi kapatıp 60 kadar imamı sınır dışı etmeyi gündemine alan Avusturya'ya destek

Avusturya’nın 'siyasal İslam'la mücadele kapsamında' biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerinin durdurulmasına Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in lideri Marine Le Pen'den destek geldi.

Le Pen Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avusturya duruma el koydu, 'istenince yapılabileceğini' gösteriyor" dedi.

Ne olmuştu?

Başbakan Sebastian Kurz, koalisyonun küçük ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, 'Siyasal İslam ile mücadele kapsamında' alınan kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kimi cami ve derneklere yönelik soruşturmanın sonuçlandığını, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını, aynı zamanda çok sayıda imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır dışı edileceğini söyledi.

İktidardaki sağcı Avusturya Halk Partisi'nin lideri Kurz "Paralel toplumların, siyasi İslam'ın ve radikalleşmenin ülkemizde yeri yok" dedi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ise açıklamasında "Bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

Kültür Dairesinin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6'sının selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneğine ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti.

Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaati'nden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu.

Nisan ayında söz konusu Türk camisinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına Kurz sert tepki tepki göstermişti.