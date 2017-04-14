Le Pen: Seçilirsem ilk işim binlerce yabancıyı sınır dışı etmek olacak

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anketlerde ilk sırada yer alan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, seçilmesi halinde ilk yapacağı işin, radikal İslamcı gruplarla bağlantılı 10 bini aşkın yabancıyı sınır dışı etmek olacağını söyledi.

Anketlere göre ilk turu 23 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olarak görülen Le Pen, France Info televizyonuna yaptığı açıklamada, "Fransa’da İslamcı gruplarla bağlantılı olduğu bilinen 10 bin kişi var. Seçildikten sonra ertesi gün, bu tehlikeli yabancıların ülkemizden çıkarılması ve çifte vatandaşlığı olanların vatandaşlıklarının iptali için harekete geçeceğim" dedi.

Le Pen, seçim yarışındaki başlıca rakipleri olan eski Başbakan François Fillon ile eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron’un, ulusal güvenliği tehdit eden yabancılar konusunda hiçbir görüşü olmadığını da söyledi.