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Dünya

Le Pen: Sarkozy yalancı

Fransa'da ırkçı görüşleriyle tanınan Milli Cephe lideri Le Pen, 'Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım' diyen Sarkozy yalan söylüyor' dedi

07 Nisan 2009 03:00

Fransa'nın ırkçı görüşleriyle de tanınan Milli Cephe lideri Jean-Marie Le Pen, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye konusundaki tavrını riyakarca bulduğunu söyledi. Sarkozy'nin, ''Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyım' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Le Pen, "Yalancı bir kez daha yalan söyledi ve burnu biraz daha uzadı. Nicolas Sarkozy'nin Amerika'nın niyetlerine karşı çıktığı doğru değildir'' dedi.

Nicolas Sarkozy'nin, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni başlıklar açılmasına karşı çıkacağını söylediğini; ancak Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında iki yeni başlığın daha açıldığını anımsatan Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, AB'ye yeni üye olacak olan ülkelere Fransa onayını zorunlu olarak referanduma götüren Anayasa maddesini de sildiğini öne sürdü.

Açıklamasında Türkiye'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Le Pen, Türk hükümetinin, `İslam adı altında' Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne getirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak bazı `esrarengiz garantiler' karşılığında blokajını kaldırdığını savundu.

Le Pen, bu durumun, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetlerine boyun eğdiğini gösterdiğini söyledi. 

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