Le Pen: Rusya'dan destek almadım

Fransa'da Ulusal Cephe Partisi'nin lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, hakkında Rusya'dan kredi aldığı yönünde çıkan iddialara ilişkin konuştu. Rusya'dan finansal destek görmediğini söyleyen Le Pen, yabancı bankadan kredi temini girişiminde bulunduğunu açıkladı.



Reuters'ta yer alan habere göre, aşırı sağcı Le Pen, geçen hafta Moskova'ya gerçekleştirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, ne Rusya'dan ne de Rus finansal kuruluşlarından herhangi bir finansal desteğe sahip olmadığını fakat yabancı bir bankadan kredi temin etmeyi denediğini söyledi.



Fransız bankalarından engel



Kendisi dışında tüm adaylara kredi verildiğini belirten Le Pen, şu yönde konuştu:

"Fransız bankalarından borç almam engellendi, bu yüzden şimdi yabancı bir bankadan kredi aldığım bahsediliyor. Ne yapabilirim? Fransız bankaları benim dışımda tüm başkan adaylarına borç verdi."



Rus bankasından 9 milyon euro



Le Pen, seçim kampanyası için 6 milyon euro tutarındaki iki kredinin babası ve partinin kurucusu olan Jean-Marie Le Pen'in Cotelec adlı kuruluşundan geldiğini duyurmuştu.



2014 yılında Ulusal Cephe Partisi'nin kredi veren bir Rus bankasından 9 milyon euro aldığı ortaya çıkmıştı ve eleştirilere neden olmuştu. Bu durum hakkında Le Pen, "Fransız bankalarının ret cevabı vermesi nedeniyle Rus bankalarına müracaat ettim" açıklamasını yapmıştı.

Le Pen, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesini destekleyen açıklamalar yapmıştı. Fransa aşırı sağı, aynı zamanda Avrupa Parlamentosunda (AP) Rusya yanlısı lobi yapmakla itham ediliyor.

AB içerisinde birlik karşıtı politikalar izleyen ve Fransa'nın AB'den ayrılması için çağrı yapan Le Pen, ABD başkanı seçilmesinin ardından Donald Trump'la görüşme çabalarında bulunmuş fakat sonuç alamamıştı. Le Pen, son olarak Lübnan ve Çad'ı ziyaret etmiş ve uluslararası teröre karşı yeni adımların atılması gerektiğine dikkati çekmişti.