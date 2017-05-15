Le Pen partisine geri döndü

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce aşırı sağcı Ulusal Cephenin (FN) genel başkanlığından ayrılan Marine Le Pen, yeniden partisinin başına geçti.

Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Le Pen'in istifasıyla FN'nin başına getirilen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve partinin Genel Başkan Yardımcısı Steeve Briois, aşırı sağcı liderin yeniden liderliği devraldığını açıkladı.

Briois, sosyal medyada yayımladığı mesajda, kendisine duyduğu güven için Le Pen'e teşekkür ederek "Le Pen yeniden FN'nin başkanı, hedef (haziranda yapılacak) milletvekili genel seçimleri" ifadesini kullandı.

FN'nin başkanlığını 2011'den bu yana yürüten Le Pen, 23 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda Emmanuel Macron ile en çok oyu alarak ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini Emmanuel Macron kazanmıştı. Macron yüzde 66,1 oy alırken Le Pen yüzde 33,9'da kalmıştı.