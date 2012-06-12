T24 LogoT24 Logo
Dünya

Le Pen merkez sağa diz çöktürdü

Fransa'da aşırı sağcılar genel seçimlerde elde ettikleri skorla ülkenin siyasi geleneklerini de sarsmaya başladı

12 Haziran 2012 18:45

Fransa'da aşırı sağcılar genel seçimlerde elde ettikleri skorla ülkenin siyasi geleneklerini de sarsmaya başladı.

İki turlu yapılan genel seçimlerin ikinci turunda bugüne kadar aşırı sağcıların seçilmemesi için sol partilerle beraber "cumhuriyetçi pakt" adı altında ittifaka giden merkez sağ partiler artık bu gelenekten vazgeçiyor.
 
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi İçin Birlik (UMP), genel seçimlerin 10 Haziran Pazar günü yapılan ilk turu sonrasında, 17 Haziran'da yapılacak ikinci turda adayının bulunmadığı seçim böleglerinde hiçbir adayı desteklememe kararı aldı. UMP ve selefi olan partiler bugüne kadar aşırı sağa karşı adaylarının olmadığı bölgelerde merkez sol veya diğer partilerin adaylarına destek veriyordu.
 
 

Le Pen'in stratejisi merkez sağı bölme

 
 
Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi, son yıllarda tüm stratejisini merkez sağı bölme üzerine oturtmuş durumda. FN'nin özellikle önemli oy potansiyeline sahip olduğu doğu ve güney illerinde merkez sağcı politikacılar milletvekili seçilebilmek için aşırı sağcı parti ile "aynı değerleri paylaştıklarını" açıkça dile getirmekten artık çekinmiyorlar.
 
Marine Le Pen UMP'nin yeni politikasına "İlerleme kaydetmişler. Artık kokuşmuş cumhuriyetçi paktı desteklemiyorlar" ifadeleriyle alaylı tepki gösterdi.
 

ETİKETLER

le pen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24