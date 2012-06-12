Le Pen merkez sağa diz çöktürdü

Fransa'da aşırı sağcılar genel seçimlerde elde ettikleri skorla ülkenin siyasi geleneklerini de sarsmaya başladı.

İki turlu yapılan genel seçimlerin ikinci turunda bugüne kadar aşırı sağcıların seçilmemesi için sol partilerle beraber "cumhuriyetçi pakt" adı altında ittifaka giden merkez sağ partiler artık bu gelenekten vazgeçiyor.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi İçin Birlik (UMP), genel seçimlerin 10 Haziran Pazar günü yapılan ilk turu sonrasında, 17 Haziran'da yapılacak ikinci turda adayının bulunmadığı seçim böleglerinde hiçbir adayı desteklememe kararı aldı. UMP ve selefi olan partiler bugüne kadar aşırı sağa karşı adaylarının olmadığı bölgelerde merkez sol veya diğer partilerin adaylarına destek veriyordu.

Le Pen'in stratejisi merkez sağı bölme

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi, son yıllarda tüm stratejisini merkez sağı bölme üzerine oturtmuş durumda. FN'nin özellikle önemli oy potansiyeline sahip olduğu doğu ve güney illerinde merkez sağcı politikacılar milletvekili seçilebilmek için aşırı sağcı parti ile "aynı değerleri paylaştıklarını" açıkça dile getirmekten artık çekinmiyorlar.

Marine Le Pen UMP'nin yeni politikasına "İlerleme kaydetmişler. Artık kokuşmuş cumhuriyetçi paktı desteklemiyorlar" ifadeleriyle alaylı tepki gösterdi.