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Dünya

Le Pen ikinci turda boş oy atacak

Seçmenleriyle bir araya gelen aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, ikinci tur için kararını verdi

01 Mayıs 2012 18:28

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 18 oy alan Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Pazar günü yapılacak ikinci turda boş oy kullanacağını açıkladı. Le Pen, “Sarkozy ve Hollande’a güvenmiyorum” dedi.
 
Le Pen, ''Ne Nicolas Sarkozy ne de Francois Hollande için oy kullanacağım'' dedi.

İlk turda yüzde 18 civarında oy alan Le Pen, ''Ben boş oy kullanacağım, siz de kendi duygu ve vicdanlarınıza göre oy atın. Ben iki adaya da güvenmiyorum'' dedi.

Böylece Le Pen, ikinci turda seçmenlerine boş oy atmaları mesajını verdi.

Son kamuoyu yoklamaları, Hollande'ın ikinci turda seçimi açık farkla önde bitireceğini ortaya koyuyor.

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