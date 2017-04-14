Le Pen için AP’ye dokunulmazlık başvurusu

Yargı, Le Pen’in liderliğini yaptığı Milli Cephe (FN) partisinin AP’de parlamenter asistanı olarak çalışıyor gösterilen bazı yönetici ve çalışanlarına “AB fonları ile maaş ödediği” iddiaları üzerinde duruyor.

İddialar hakkında 2015 yılında AP’nin başvurusu üzerine Fransa’da başlatılan soruşturma kapsamında bu yıl şubat ayında FN’nin Paris banliyösündeki merkezinde arama yapılmış, Fransız basını bu aramada partinin “AB fonlarıyla finansmanının 2012 yılında tasarlandığını” gösteren bir “belgenin” bulunduğunu yazmıştı.

İfade vermeyi reddetti

Dosyaya bakan sorgu hakimleri şubat ve mart aylarında Marine Le Pen’i ifade vermeye çağırmış, ancak FN lideri “Haziran ayındaki genel seçimler sonuçlanmadan ifade vermeye gitmeyeceğini” bildirmişti. FN lideri AP üyesi olduğundan dokunulmazlığa sahip. Bu dokunulmazlık kaldırılmadığı sürece Fransız sorgu hakimlerinin Le Pen’i ifade vermeye zorlama yetkileri bulunmuyor.

Sorgu hakimleri FN liderinin ifadesini alabilmek amacıyla dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle AP’ye resmen başvuruda bulundu.

AP kararı 4-8 ay sonra

Ancak AP’nin bu talebe kısa sürede yanıt vermesi mümkün görünmüyor. AP iç tüzüğü gereği dokunulmazlıkların kaldırılması için yapılan başvurular öncelikle AP Hukuk İşleri Komisyonu tarafından inceleniyor. Bu Komisyon içinde tayin edilecek bir raportörün Fransız yargısından gelen veriler temelinde bir tavsiye kararı hazırlaması ve bu kararın AP genel kurulunda oy çoğunluğuyla onaylanması gerekiyor.

AP kaynakları, bu işlemlerin 4 ile 8 aylık bir süreye yayılabileceğine işaret edip, Le Pen hakkında olası bir dokunulmazlık kaldırma kararının en iyi tahminle temmuz ayında alınabileceğini belirtiyorlar.

Başka dosyada kaldırıldı

AP, Marine Le Pen hakkında, 2015 yılında IŞİD’in infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle geçen yıl sonbaharda yapılan dokunulmazlık kaldırma talebine bu yıl 2 Mart’ta yanıt vermiş ve FN liderinin bu dosyayla ilgili soruşturma için dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

Marine Le Pen, dokunulmazlığının kaldırılması için AP’ye yapılan son başvuru için “şaşırmadım, bu normal prosedür, klasik prosedür budur” açıklamasında bulundu. FN lideri, cumhurbaşkanı seçimi öncesi şahsına karşı “yargı üzerinden komplo” tertiplendiğini savunuyor.

Le Pen’in partisi FN’nin AP’de 21 üyesi bulunuyor. FN 2014 yılında yapılan son AP seçimlerinde Fransa’da sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. FN’nin elde ettiği bu skor sayesinde AP içinde aşırı ağcı grup kurulabilmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi perspektifinde gerçekleştirilen kamuoyu anketleri Marine Le Pen’in 23 Nisan’da yapılacak ilk turda oyların yaklaşık yüzde 24’ünü elde ederek, merkezde konumlanan 39 yaşındaki aday Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura kalacağını gösteriyor.

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Kayhan Karaca / Strasbourg