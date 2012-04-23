Le Pen helal ete kızdı, yüzde 18 oy aldı

Fransa'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu, Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin somut bir göstergesi oldu. Babasından bir yıl önce devraldığı Ulusal Cephe'de sergilediği politik çizgiyle, İslâm ve yabancı düşmanlığının baş savunucusu haline gelen Marine Le Pen, sandıktan yaklaşık yüzde 18 oyla çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda birinci olan sosyalist aday François Hollande ile ikinci olan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kozlarını 6 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda paylaşacak.

Seçim sonuçlarının belirlenmesinin ardından gözler, seçimi üçüncü olarak bitiren aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e çevrildi. Önerdiği yabancı düşmanı politikalarla Fransa'daki radikal milliyetçileri yıllarca peşinden sürükleyen babası Jean-Marie Le Pen'in ardından, Ulusal Cephe'nin (FN) başına geçen Marine Le Pen, 1972 yılında kurulan partiyi tarihte ilk kez yaklaşık yüzde 18'lik oy oranına ulaştırdı.



Helal et tartışması



Fransa'da gıda hallerindeki etlerin yüzde 90'ının İslami usullere göre kesildiğini öne sürerek, "Helal etten kurtulmalıyız" kampanyası başlatan, Avrupa Birliği konusundaki şüpheci yaklaşımıyla bilinen Marine Le Pen, iktidara gelmesi haline Fransa'yı Euro bölgesinden çıkarma, yasal göçü yılda 10 bin kişiyle sınırlandırma, ülkeyi Schengen vize sisteminden de çıkartıp sınırları kapatma sözü vermişti.



Anketler Hollande'ı işaret ediyor



Seçim sürecine girilmeden önce, resmen aday olabilmek için gereken imza sayısını toplamakta bile zorlandığı halde, sandıktan çok yüksek bir oy oranı çıkartan Le Pen'in, ikinci turu da etkilemesi bekleniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Ne Sarkozy ne Hollande" diyen Le Pen'in, kendi seçmenini ikinci turda herhangi bir adaya yönlendirmesi beklenmiyor. Dün akşamki seçimlerin ardından, Harris Interactive tarafından yapılan bir ankete göre, Le Pen'e oy verenlerin yüzde 44'ü, ikinci turda Sarkozy'ye, yüzde 17'siyse sosyalist François Hollande'a oy verecek.



Tek sosyalist cumhurbaşkanı Mitterand



Sıcağı sıcağına yapılan ikinci tur anketlerinden, François Hollande'ın yüzde 53-54 oranında bir oyla Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacağı sonucu çıktı. Eğer Hollande seçimi kazanırsa, 1995 yılından bu yana Fransa'yı ilk kez sosyalist bir cumhurbaşkanı yönetecek. Beşinci Cumhuriyet olarak anılan 1958 yılından günümüze kadarki süreçte cumhurbaşkanlığı koltuğuna yalnızca bir kez sosyalist bir isim olmuş, o da 1981 ile 1995 yılları arasında ülkeyi yöneten François Mitterand olmuştu.



İlk tur seçim sonuçları



François Hollande (Sosyalist Parti): %28.6

Nicolas Sarkozy (Halk Hareketi İçin Birlik): %27.2

Marine Le Pen (Ulusal Cephe): %17.9

Jean-Luc Melanchon (Sol Parti): %11.1

François Bayrou (Demokrat Hareket): %9.1

Eva Joly (Yeşiller): %2.3



Sarkozy'den 1 Mayıs çağrısı



İlk turda sandıktan ikinci lider olarak çıkan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ikinci tur için kolları sıvadı. Sarkozy bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "1 Mayıs günü, büyük bir emek bayramı organize edeceğiz, ama bu gerçek emeğin bayramı olacak; zor şartlar altında çalışan, kendini ortaya koyan, sıkıntı çeken, işsiz kaldığında, işi olduğu dönemdekinden daha fazla kazanmayı talep etmeyenlerin bayramı..." şeklinde konuştu.



Perşembe "kaçak düello" var



Nicolas Sarkozy, dün ilk tur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, François Hollande'la, ikinci tura kadar üç ayrı televizyon programında karşı karşıya gelmek istediğini söylemişti. Bunun ardından iki liderin, perşembe günü "France 2" kanalında yayımlanacak özel bir programa katılması kararlaştırıldı. Ancak adaylar bu programda karşılıklı tartışmayacak. Programın sunucuları, her iki adayla ayrı ayrı söyleşi yapacak.