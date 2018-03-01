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Dünya

Le Pen hakkında "IŞİD" soruşturması

Aynı nedenle milletvekili Gilbert Collard hakkında da ocak ayında soruşturma açılmıştı

01 Mart 2018 19:24

Paris Savcılığı, terör örgütü IŞİD'e ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Fransız aşırı sağ lider Marine Le Pen hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Europe 1 radyosunun verdiği bilgiye göre, Paris Savcılığının, 2015'te Twitter hesabından IŞİD'e ait infaz görüntülerini paylaşan Le Pen hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

Haberde, savcılığın, "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçundan soruşturma açtığı ve aşırı sağ liderin 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası ile cezalandırılabileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı geçen yıl mart ayında Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayında da Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015'te, partisi ile IŞİD arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

Aynı nedenle milletvekili Gilbert Collard hakkında da ocak ayında soruşturma açılmıştı.

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