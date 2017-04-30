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Dünya

Le Pen: Euro öldü, franka dönelim

"Fransa'nın ulusal para birimini kontrol edebilmesi gerekiyor"

30 Nisan 2017 17:12

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura kalan aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği para birimi Euro'nun öldüğünü öne sürerek, Fransa'nın ulusal para birimi frank'a geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da yayımlanan "Parisien" gazetesine demeç veren Le Pen, euro'nun Fransız ekonomisi için yük olduğunu belirtti. "Fransa'nın ulusal para birimini kontrol edebilmesi gerekiyor. Para birimini ekonomiye adapte edebilmesi gerekiyor. Zira bugün tek bir para birimi yük oluşturuyor" diyen Le Pen, euro'nun öldüğünü öne sürdü. 

 

İkinci tur 7 Mayıs'ta

 

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ulusal para birimini kontrol etme hakkını elde etmeyi ve euro'yu büyük firmaların sadece uluslararası ticarette kullanacağı bir para birimine dönüştürmeyi planladığını kaydetti. Daha önce Le Pen, seçimleri kazanması durumunda 2018 yılının ilk yarısında AB'den ayrılmak için referandum düzenlemeyi planladığını belirtmişti. 23 Nisan'daki seçimin ilk turunda oyların yüzde 24'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21.3'ünü alan Le Pen ikinci turda ya

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