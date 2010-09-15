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Dünya

LE PEN, ALAIN DELON'U İSTİYOR PARİS (A.A)

15 Eylül 2010 17:50

-LE PEN, ALAIN DELON'U İSTİYOR PARİS (A.A) - 15.09.2010 - Fransa'da yabancı düşmanlığıyla tanınan Ulusal Cephe Partisi lideri Jean-Marie Le Pen, hayatını konu alacak bir filmde kendisini ünlü sinema oyuncusu Alain Delon'un canlandırmasını istediğini söyledi. Partisinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Le Pen, ''Fizik olarak ve kafa olarak beni en iyi Alain Delon'un oynayabileceğini düşünüyorum'' dedi. Delon, 2003 yılında bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Le Pen'le 30 yıldır dost olduğunu söylemişti. Le Pen'i karakter olarak sevdiğini ifade eden Delon, ''Ben aşırı sağ partiye hiç oy vermedim, bazı politikaları hoşuma gidiyor, bazıları hoşuma gitmiyor'' demişti. Sağ eğilimli olduğunu gizlemeyen Delon, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'yi desteklediğini açıklamıştı.

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