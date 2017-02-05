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BBC Türkçe

Le Pen: AB ile koşulları yeniden müzakere edeceğim

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen manifestosunu açıklarken, AB ile yapacağı görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde üyelikte kalıp kalmama konusunda referanduma gidileceğini söyledi

05 Şubat 2017 22:47

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçim bildirisini açıkladı.

Le Pen, manifestosunda küreselleşme ve radikal İslam'ı hedef aldı, "Küreselleşme, insanları yavaş yavaş boğuyor" dedi.

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde AB ile Fransa'nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini, bu müzakerelerden sonuç alınamaması halinde, üyelikte kalıp kalmamak konusunda referanduma gidileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Nisan'da yapılacak.

Şimdiki sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande, ikinci dönem için aday olmadı.

Kendisini düzen karşıtı bir parti olarak konumlandıran Ulusal Cephe, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesi ve İngiltere'de referandumdan AB'den ayrılma kararının çıkmasıyla oluşan "değişim zamanı" havasından yararlanmak istiyor.

BBC Paris muhabiri Lucy Williamson, şimdiye kadar hiçbir seçimde oyların üçte birinden fazlasını alamayan Ulusal Cephe'nin, halk desteğini artırmak için imajını yumuşatmaya çalıştığını aktarıyor.

Kamuoyu yoklamaları, Marine Le Pen'in ilk turu birinci bitireceği ancak ikinci turda kaybedeceğine işaret ediyor.

Seçim konuşmasında "özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke istediğini" belirten Le Pen, "Küreselleşme, kölelerin, işsizlere satılmak üzere üretim yapması demektir. Ulusal Cephe buna çözüm olarak akılcı korumacılık ve ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel devrim öneriyor" dedi.

"Avrupa Birliği'nin başarız olduğunu ve Fransa'ya verdiği hiçbir sözü tutmadığını" savunan Le Pen, Louvre müzesinde geçen hafta yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili olarak da "Fransa kadınların kafelere giremeyeceği ya da etek giyemeyecekleri bir İslami köktenciliğin boyunduruğu altında" dedşç

Beş milyon Müslüman'ın yaşadığı Fransa, Batı Avrupa'da en büyük Müslüman azınlığa sahip ülke.

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