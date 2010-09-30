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Dünya

LE PARISIEN: LE PEN'İN KIZI SARKOZY'Yİ KORKUTUYOR PARİS (A.A)

30 Eylül 2010 16:27

-LE PARISIEN: LE PEN'İN KIZI SARKOZY'Yİ KORKUTUYOR PARİS (A.A)-30.09.2010 - Fransa'da yayımlanan Le Parisien gazetesi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin lideri Jean-Marie Le Pen'in kızı, Marine Le Pen'in, gelecek seçimler için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi ciddi bir şekilde korkuttuğunu yazdı. Gazete, manşetten duyurduğu haber yorumda, babasının emekli olmasından sonra aşırı sağcı partinin başına geçmesine mutlak gözüyle bakılan Marine Le Pen'in, ''daha becerikli ve az tahrik edici'' tavır ve konuşmalarıyla, Sarkozy için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Sarkozy'nin, geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağdan önemli ölçüde oy aldığını kaydeden gazete, Fransa'da yüzde 5 ile 7 arasındaki bir seçmen grubunun sürekli merkez sağ ile aşırı sağ arasında gidip geldiğini hatırlattı.  Gazete, ''özellikle bu seçmenlerin Marine Le Pen'e dönmesi halinde, giderek popülaritesi düşen Sarkozy'nin gelecek seçimleri kaybetmesinin kaçınılmaz olacağı' yorumunu yaptı.

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