Le Monde'u Fransız porno kralı satın alıyor

T24 - Fransa'nın borç batağındaki saygın gazetesi Le Monde, anlaşma sağlanırsa porno kralı Niel ve modacı Berge tarafından satın alınacak. Cumhurbaşkanı Sarkozy etik ve siyasi sebeplerle karşı çıksa da yönetim kadrosu satışı destekliyor.



Fransa’nın en saygın gazetelerinden Le Monde 42 yaşındaki porno kralı Xavier Niel ve 81 yaşındaki ünlü modacı Pierre Berge tarafından satın alınıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy etik ve siyasi sebeplerden dolayı gazetenin Niel ve Berge’e satışına karşı çıktıysa da gazetenin yönetim kadrosu ve editörler yapılan konsorsiyumda satın alınmaya yüzde 90’ın üzerinde destek vererek Sarkozy’ye rağmen gazetenin satışı konusunda önemli bir adım attı. Niel gazetenin editoryal bağımsızlığının korunacağının sözünü verdi. Nicolas Sarkozy, sol görüşlü siyasetçilere destek veren Niel ve Berge’ün Le Monde’u satın alması durumunda gazetenin kendisine karşı propaganda yapacağı görüşünde.



Le Monde yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden satışa çıkarıldıktan sonra çeşitli şirketler tarafından satın alınmaya çalışılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Rus milyarder Gleb Fetissov’un da gazeteyi satın almaya talip olduğu öne sürül-müştü. Teklifi yapan Niel, pornografi sayesinde milyar dolar servet edinen bir internet girişimcisi. 19 yaşındayken telekız hizmeti vermeye başlayan, ardından porno siteler ve seks partneri arama siteleri kuran Niel, 23 yılda milyar dolarlar kazanan bir işadamı oldu.



1944’te birçok Fransız gazete Naziler’le işbirliği yapmakla suçlanırken Almanya işgali sırasında kurulan ve o zamandan beri gazeteciler tarafından yönetilen Le Monde’den yapılan açıklamaya göre sürekli artan borçların ödenebilmesi için 195 milyon TL gerekiyor. Borç ödenemezse gazete iflas edecek. Le Monde’un satışın ardından 20 milyon TL’lik ilk ödeme yapılacak. Satış anlaşmasının ekonomik ve hukuki koşulları yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.





