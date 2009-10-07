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Dünya

Le Monde'dan Türkiye özel eki!

Ünlü Fransız gazetesi Le Monde 8 sayfalık Türkiye eki yayınladı.

07 Ekim 2009 03:00

Ünlü Fransız gazetesi Le Monde’un verdiği 8 sayfalık Türkiye ekinde yer alan yazılardan biri Yenikapı’da Marmaray kazılarında ortaya çıkarılan Bizans dönemine ait gemi mezarlığı konusuna ayrıldı.

Yazıda, ortaya çıkarılan eserler “gemicilik alanında şimdiye kadarki en önemli arkeolojik buluş” olarak nitelendi. Le Monde, kazılarda ortaya çıkan birçok bulgunun Abdullah Gül ve Nicolas Sarkozy tarafından birlikte açılacak “Bizans’tan Istanbul’a” adlı sergide teşhir edileceğine dikkat çekti. Gazete, bunların anafor ve kâse gibi toprak kaplardan ibaret olduğunu anımsattı. Le Monde, Paris’teki sergi için getirilen tarihi eserler arasında ahşap gemi kalıntısı bulunmadığını, zira bunların henüz uzun yolculuğa dayanacak sağlamlığa erişmediğini, yakın gelecekte bu kalıntılarla oluşturulacak müzenin çok önemli bir müze olacağı değerlendirmesinde bulundu.

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