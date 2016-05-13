Le Monde: Türkiye'de mesleğini yapmak için cesurca çabalayan gazeteciler kahraman

Fransa'nın popüler gazetelerinde Le Monde önceki gün baş yazısına "Türk gazeteciler, o kahramanlar" başlığıyla Türkiye'deki gazetecileri taşıdı. Yazıda "Avrupa değerleri ve Türkiye’de mesleğini yapmak için cesurca çabalayan gazeteciler bundan daha iyisini hak ediyor" denildi. Avrupa Birliği üyelerinin Türkiye ile pazarlık yapmak için birçok iyi nedeni olduğuna da dikkat çekilen yazıda "Ama bu süreçte basın özgürlüğünü zarar hanesine yazmak hem üzüntü verici hem de yapıcı olmaktan uzak" ifadeleri kullanıldıç

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yanı sıra Cumhuriyet yazarlarından Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’dan da bahsedildi. Le Monde'de yayımlnana yazıdan dikkat çeken bazı bölümler şöyle oldu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs’ta Avrupa Birliği’ni ‘Bombalar kendi topraklarında patlayınca demokrasiyi de özgürlükleri de rafa kaldıracak hale gelmekle’ suçladı. Bay Erdoğan neden bahsettiğini çok iyi biliyor zira kendi ülkesinde de aynen bu taktiği uyguluyor, üstelik bombalar patladığı için değil.”

“Şahsi güç için tatmin edilemez arayışında Türkiye’de özgürlüklerin yolunu büyük ölçüde daralttı. Bu özgürlüklerden birine saldırı özgür medya organları yaratma ve koruma şansına sahip Avrupalılara özellikle dokunuyor: ifade özgürlüğü. Demokrasinin bu temel hakkı Türkiye’de gittikçe daha fazla tehdit ediliyor. Türk meslektaşlarımız için bunun uygulanması sıklıkla kahramanlıkla eş anlama geliyor.”

“Bunun son örneği 6 Mayıs’ta Can Dündar ve Erdem Gül’ün sırasıyla 5 yıl 10 ay ve 5 yıl hapse mahkum edilmesi oldu. Mahkemenin dışında Can Dündar öfkeden çılgına dönmüş bir kurşundan kıl payı kurtuldu. ... Dündar ve Gül’ünmahkeme kararından bir hafta önce aynı gazeteden meslektaşları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya, Charlie Hebdo dergisine 2015 yılında yapılan saldırının ardından yayınladıkları Peygamber karikatürü nedeniyle iki yıl hapis cezası aldı. ... Zaman gibi önemli bir gazeteye bir günde el kondu ve hükümet yanlısı bir yayına çevrildi.”

“Bay Erdoğan’ın onu eleştirenlere olan öfkesi sınır tanımıyor. Alman medyası ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bunu deneyimledi.”

“AB üyelerinin Türkiye ile pazarlık yapmak için birçok iyi nedenleri var. Ama bu süreçte basın özgürlüğünü zarar hanesine yazmak hem üzüntü verici hem de yapıcı olmaktan uzak. Avrupa değerleri ve Türkiye’de mesleğini yapmak için cesurca çabalayan gazeteciler bundan daha iyisini hak ediyor.”