-Le Monde: Türkiye politikasını sertleştirdi PARİS (A.A) - 03.09.2011 - Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesinin yarınki sayısında, ''Türkiye'nin İsrail'e yönelik politikasını sertleştirdiği'' belirtilerek, ''Arap baharı, Suriye ve Libya'daki gelişmelerden sonra Türkiye'nin Arap dünyasında popülaritesini canlandırabilmek için İsrail'e yaptırım kararlarını almış olabileceği'' yorumu yapıldı. ''Arap baharıyla ilgili gelişmelerin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yeni dış politikalarını zora soktuğu'' iddia edilen haber yorumda, ''Türkiye'nin, Suriye rejiminin halkına baskı yapmasını engelleyemediği, Libya'da ise Türkiye'nin Fransa'nın gölgesinde kaldığı'' ileri sürülerek, ''Türk hükümeti, Arap ülkelerindeki popülaritesini canlandırmak için İsrail'e sert yaptırım kararı almış olabilir'' ifadesi kullanıldı. Le Monde, Türkiye'nin yine aynı gün NATO füze kalkanı sisteminin kendi topraklarında kurulmasına izin verdiğini ve büyük olasılıkla İran'a karşı kullanılması beklenen bu sistemlerle ilgili Arap ülkelerinin tepkisini azaltmak için de Türkiye'nin yine İsrail'e yönelik bu sert kararları almış olabileceği değerlendirilmesinde bulundu. Gazete, Türkiye'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararlarını almasında çok ecele etmesini de ''garip'' olarak değerlendirdi. Yine Le Monde gazetesinde İsrail'den kaleme alınan diğer bir haberde, ''İsrail'in de diplomatik açıdan zor günler yaşadığı'' yorumu yapıldı. İsrail'in son olarak Mısır ve Ürdün ile ilişkilerinin kötüleştiği belirtilen haberde, Ankara ve Tel Aviv arasındaki son gerginliğin ne Türkiye ne de İsrail'in çıkarına olduğu ifade edildi. İsrail'in son dönemde Türkiye'den uzaklaştıkça Rum Kesimi, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'a, Orta Asya'da Azerbaycan ve Kazakistan'a yaklaştığı kaydedilen haberde, ''bununla birlikte İsrailli uzmanların bu ülkelerin hiç birinin jeopolitik olarak Türkiye ve Mısır'ın yerini tutamadığı'' görüşünde olduğu bildirildi.