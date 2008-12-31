Le Monde ‘TRT Şeş’i kapaktan duyurdu

Yeni yılla birlikte
Türkiye’de kamuya ait Kürtçe televizyon kanalının yayına geçeceğini
birinci sayfadan duyuran Fransa’nın ciddi Le Monde gazetesi, bu
konudaki haberini ünlü karikatüristi Jean Plantu’nun bir deseniyle
birlikte yayımladı
Türkiye’ye sık sık gelerek sergi açan,
toplantı ve yarışma jürilerine katılan Plantu’nun çizdiği ve her
zamanki gibi gazetenin birinci sayfasında basılan desenin sol tarafını
kaplayan ay yıldızlı Türk bayrağının bir köşesi, yukarı doğru Kürt
puşisine dönüşüyor ve Kürt olduğu anlaşılan kişinin başına dolanıyor.
Üç boyutlu TV görüntüsü izlemeye yarayan ve aynı kişinin gözlerini
örten gözlüğünün her iki camına güneş görüntüsü yansırken, kafasının
tepesindeki televizyon anteni de dikkat çekiyor.
“Türk televizyonu Kürt dilinde kanal kuruyor” başlığı taşıyan haberde
de, benzer bir gelişmenin yakın zamana kadar düşünülemeyeceği, AB’ye
katılım süreciyle birçok şey değiştiği halde Kürtçeden söz etmenin
şimdi bile Türkiye’de çoğu kez “devlete güvensizlik” olarak algılandığı
kaydediliyor.