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Le Monde ‘TRT Şeş’i kapaktan duyurdu

Fransa’nın ciddi Le Monde gazetesi, yeni yılda Türkiye’de Kürtçe televizyon kanalının yayına geçeceğini birinci sayfadan duyurdu.

31 Aralık 2008 02:00

Yeni yılla birlikte Türkiye’de kamuya ait Kürtçe televizyon kanalının yayına geçeceğini birinci sayfadan duyuran Fransa’nın ciddi Le Monde gazetesi, bu konudaki haberini ünlü karikatüristi Jean Plantu’nun bir deseniyle birlikte yayımladı

Türkiye’ye sık sık gelerek sergi açan, toplantı ve yarışma jürilerine katılan Plantu’nun çizdiği ve her zamanki gibi gazetenin birinci sayfasında basılan desenin sol tarafını kaplayan ay yıldızlı Türk bayrağının bir köşesi, yukarı doğru Kürt puşisine dönüşüyor ve Kürt olduğu anlaşılan kişinin başına dolanıyor.
Üç boyutlu TV görüntüsü izlemeye yarayan ve aynı kişinin gözlerini örten gözlüğünün her iki camına güneş görüntüsü yansırken, kafasının tepesindeki televizyon anteni de dikkat çekiyor.
“Türk televizyonu Kürt dilinde kanal kuruyor” başlığı taşıyan haberde de, benzer bir gelişmenin yakın zamana kadar düşünülemeyeceği, AB’ye katılım süreciyle birçok şey değiştiği halde Kürtçeden söz etmenin şimdi bile Türkiye’de çoğu kez “devlete güvensizlik” olarak algılandığı kaydediliyor.

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