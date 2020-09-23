Le Monde: Putin, Macron'a "Navalni'nin kendisini zehirlemiş olabileceğini" söyledi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon konuşmasında muhalif lider "Aleksey Navalni'nin kendisini zehirlemiş olabileceğini söylediği" iddia edildi.

Le Monde'a konuşan kaynaklar, Putin'in Macron'a Navalni'nin neden kendini zehirlemiş olabileceğine dair bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Kaynaklara göre Putin, 14 Eylül'de yapılan telefon konuşmasında Navalni'yi "daha önce hastalık simule etmiş bir internet haylazı" diye nitelendirdi.

Navalni, Le Monde'un haberiyle ilgili bir Instagram paylaşımında bulunarak, "Planım mutfakta Noviçok pişirip, takta sessizce yudumlamaktı. Daha sonra Omsk'ta bir hastanede ölüp Omsk morguna gidecektim. Ölüm nedenimi 'yeterince yaşadı' olarak belirleyeceklerdi" yazdı.

Rus muhalif lider paylaşımının devamında, "Ancak Putin elini benden iyi oynadı. Hem 18 gün komada kaldım hem de istediğimi elde edemedim" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin Noviçok zehirlendiğini tespit etti.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.