Le Monde, onlarca saatlik kayıtları inceledi; Paris'teki eylemlerde yaralanan fotomuhabire polis şiddetini gözler önüne serdi

Fransız Le Monde gazetesi, onlarca saatlik kamera görüntülerini inceleyerek Fransa'da 28 Kasım'da yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protestoda bir polisin gazetecilere uyguladığı şiddeti ortaya çıkardı.

Le Monde, fotomuhabir Ameer Alhabi'nin yaralandığı protestonun ardından onlarca saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek Alhabi ve başka gazetecilere şiddet uygulayan polis memurunu tespit etti.

Görüntülerde, Paris polis departmanından 29 yaşındaki memurun birden fazla basın mensubuna ve göstericiye şiddet uyguladığı görüldü. Polis memurunn göstericileri gözaltına almadan şiddet uyguladığı da görüldü.

Eylemde yüzünden yaralanan Ameer Alhabi, 12 gün rapor almış ve burnundan ameliyat geçirmişti. Alhabi, kendisine şiddet uygulayan polis memuruna karşı şikayette bulunmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de eylemdeki polis şiddetiyle ilgili şikayette bulunmuştu. RSF Türkçe de Le Monde'un Alhabi'nin yaralandığı eylemle ilgili hazırladığı haberi Twitter hesabından duyurdu. Tweette "Le Monde Gazetesi, onlarca saatlik kamera kayıtlarını inceleyip, RSF'nin de şikayetçi olduğu fotomuhabiri Ameer Alhabi'ye yönelik şiddete bir Emniyet komiserinin nasıl dahil olduğunu kanıtladı. RSF 'derhal yargılama' istedi" ifadeleri yer aldı.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısına karşı eylemler

Fransa'daki tartışmalı Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Madde, haftalarca ülke genelinde tartışmalara ve protestolara neden oldu. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, gazeteci ve vatandaşlardan büyük tepki gördü.