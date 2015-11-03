Le Monde: Meclis'teki çoğunluk, Erdoğan'a ülkeyi daha otoriter şekilde yönetme fırsatı sağlayacak

1 Kasım seçimlerinin sonucuna geniş yer ayıran Fransa'nın en büyük gazetelerinden Le Monde'un başyazısında, "Türkiye'de Erdoğan kendi otoriter yönelimini sürdürebilmek için yeniden vesile buldu" ifadelerine yer verildi.

Seçimleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak gören Le Monde'daki yazıda, Yazıda "AKP'nin patronu her gün kutuplaştırdığı ve halkın yarısının kendisine şiddetle karşı olduğu 75 milyon nüfuslu ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirdi" dendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı'nın "güzel bir kişisel başarıyı cebine attığını" yazan Le Monde "(Meclisteki) çoğunluk Erdoğan'a Türkiye'nin efendisi olarak kalma ve ülkeyi giderek daha otoriter ve endişe verici bir biçimde yönetme fırsatı sağlayacak" dedi.

Seçim sonuçlarının Suriye'deki iç savaş, göçmen krizi, NATO ülkeleri ve Avrupalı ortaklarıyla ilişkiler üzerinde Türkiye'ye en ihtiyaç duyulan noktada etkileri olacağını savunan Le Monde, Erdoğan'ın Haziran ayında koalisyona işaret eden sonuçlardan memnun olmadığını belirtti. Başyazıda "Cumhurbaşkanı bunu reddetti. Yeni bir oy pusulası çağrısı yaptı ve Anayasa maddelerine aykırı olarak kendisi tek bir hedef için kampanya yürüttü: Gerilim stratejisi." ifadeleri kullanıldı.

"Cumhurbaşkanı, karşıtlarını hain ve terörist olarak tanımlayan bir ton kullandı, işe yaradı"

Ülkede son aylardaki şiddet ortamından, HDP'ye yönelik tehdit ve saldırılardan söz eden gazete "Cumhurbaşkanı, karşıtlarını hain ve terrörist şeklinde tanımlayan bir ton kullandı. Bu strateji işe yaradı. Korku ikliminde Türk seçmen, Kürtler de buna dahil, istikrar için oy kullandı" dedi.

Erdoğan'ın halkı kutuplaştırdığını belirten Le Monde, "Laikler dindarlara karşı, Türkler Kürtlere karşı, Sünniler Alevilere karşı ve kentli elitler Anadolulu muhafazakarlara karşı" dedi.

"Erdoğan'ın Türkiyesi, cumhurbaşkanının siyasi seçimleri ve Ortadoğu'daki kaos nedeniyle büyük oranda istikrarsız bir ülke profile sunuyor" denen başyazıda, Avrupa'nın göçmen krizi konusunda güçlü bir pozisyonda olan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu da belirtildi.