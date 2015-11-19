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Le Monde: Fransız komandoları Suriye yolcusu

“Her türlü seçenek ihtimal dahilinde”

19 Kasım 2015 15:41

Fransa  gazetelerinden Le Monde, Paris yönetiminin Suriye'ye Özel Kuvvetler'e bağlı komando birlikleri göndermeyi düşündüğünü iddia etti. 

Le Monde'a konuşan Fransız istihbaratından bir yetkili, Suriye'deki Rus operasyonlarının başlangıç aşamasının bölgeye istikrar kazandırdığını ve Moskova'nın operasyonların 2. aşaması için hazırlık yaptığını belirtti.

Yetkili, Rusya'nın hava operasyonlarında elde ettiği başarı nedeniyle Fransa'nın ABD'nin daha önce yaptığı gibi komando birliklerini Suriye'ye gönderebileceğini kaydetti.

 

“Her türlü seçenek ihtimal dahilinde”

 

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağın sözlerini de aktaran Le Monde, "Bu aşamada her türlü seçenek ihtimal dahilinde" ifadelerine yer verdi. Fransa yönetimi, Paris'teki saldırıların ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona desteğini arttırmıştı. Bu kapsamda, Charles de Gaulle isimli Fransız uçak gemisi de bölgeye sevk edilmişti.

 

 

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