Le Monde: Erdoğan, Türk kadınlarının vajinasının bekçisi

Başbakanın kürtaj hakkında konuşmaları ve kürtajla ilgili bir yasa çıkarılacağının açıklanması uluslararası basında da yer buldu. Independent, "Kürtaj, siviller üzerine hava saldırısı yapmak gibidir" derken, Christian Post "Kürtajı cinayete benzeten Türk başbakan, 'kadın düşmanı' ilan edildi." ifadesini kullandı.

Le Monde

"Recep Tayyip Erdoğan; 'Türk kadınlarının vajinasının bekçisi"

"Başbakan kürtaja karşı çıktı, bunu bir "cinayete" benzetti. Feminist örgütlerin tepkisini çekti."



Le Figaro



"Türkiye: Kürtaja kısıtlama mı geliyor?"

Haberdeki mıhafazakar-islamcı hükümetin yasal kürtaj süresini kısıtlayacak bir yasa hazırlığında olduğu anlatılırken, Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülkede, yasa projesinin feminist örgütlerin tepkisini çektiğine değiniliyor.



Independent



"Kürtaj, siviller üzerine hava saldırısı yapmak gibidir" : Türk Başbakanı'nın sözleri kadınların öfkesine sebep oldu.

Independent, haberinde kadınların tepkisini vurgularken CHP milletvekili Şafak Pavey'in sözlerine de yer verdi. Pavey, sözleriyle, Erdoğan'ın 2005'te de benzer açıklamalar yaparak Avrupa Birliği'ni Türk nüfusunu azaltmak amaölı Türkiye'de doğum kontrolü desteklemekle suçladığını hatırlatıyor. Pavey, başbakanın ne Uludere, ne kürtaj, ne de sezaryen doğum ile ilgilendiğini sadece paranoya ve kaos yaratmak istediğini de sözlerine ekliyor. Independent, Türkiye'de 2009 yılında 60 bin olan kürtaj sayısının, geçen yıl 70 bini geçtiğini de yazdı.



Wall Street Journal



"Türk başbakanı kürtaj tartışmasına girdi, öfke topladı."

WSJ, habeinde CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka'nın "Erdoğan, vajina bekçiliğini bıraksın" sözüne de yer verdi. Erdoğan'ın retorik olarak vatandaşların yatak odasına girdiğini söyleyen WSJ, bunun ilk olmadığını da daha önceki üç çocuk önerisini hatırlatarak belirtti.



Washington Post



Başbakanın kürtajı cinayete benzetmesinin ardından, Türkiye kürtaj sayısını azaltmaya çalışacak.

Washington Post, haberinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in sözlerine de yer verdi.



Sydney Morning Herald



"Başbakan: Kürtaj cinayettir."

Haberin manşetinde Erdoğan'ın sözünü kullanan Sydney Morning Herald, 'cinayet' benzetmesinin yarattığı öfkeyi vurguladı.



Christian Post



"Kürtajı cinayete benzeten Türk başbakan, 'kadın düşmanı' ilan edildi."

Christian Post, başbakanın sözlerine öfkelenen kadınların Erdoğan'ı "kadın düşmanı" ilan ettiğini yazdı. Kadınların bu sözlere yönelik eylemini de haberine ekleyen Christian Post, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu başkanı Canan Güllü'nün başbakanın sözlerini çok büyük bir yanlış olarak değerlendirdiğini de belirtti. Fatma Şahin'in ise başbakanı destekleyerek Türkiye'deki sezaryen oranının Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü orandan yüksek olduğunu söylediğini de ekledi.



International Business Times



"Erdoğan'ın kürtaj karşıtı yorumları eleştiri topladı"

International Business Times, başbakanın kadınlardan tepki aldığını söyledi ve Center for Reproductive Rights'ın küresel hukuk programının başındaki Lilian Sepulveda'nın "Erdoğan'ın yorumları, Türk kadınlarının hayatını ve sağlığını hiç umursamadığını açıkça gösteriyor" sözlerine yer verdi. IBT, 1983'ten beri yasal olan kürtajın daha önce herhangi bir siyasi tartışmaya alet edilmediğini, Erdoğan'ın bu çıkışının 'kafa karıştırıcı' olduğunu da yazdı. IBT, haberinde pek çok istatistiğe de yer verdi. Birleşmiş Milletler'den aldığı istatistiklere göre Türkiye'de 2008 yılında 1000 kadından 14.8'inin kürtaj yaptırmış ve aslında bunun dünya (28) ve Avrupa (27) ortalamalarının altında. IBT, Erdoğan'ın bu çıkışının din ile bir ilgisi olmadığını, başbakanın Türkiye'nin düşüşte olan doğum oranı hakkında endişelendiğini, 'üç çocuk' önerisini de hatırlatarak vurguladı. IBT, Türkiye'nin batısında doğum oranının neredeyse batı Avrupa ile eşitlenerek yüzde 1.5'a düştüğünü ve bir ülkenin nüfusunu devam ettirebilmek için bu oranın yüzde 2.1 olması gerektiğini de yazdı.



Radio Netherlands



"Türkiyeli kadınlar, kürtajı cinayete benzeten başbakana öfkeli."

Kadın derneklerinin başbakanın sözlerine büyük tepki gösterdiğini yazan Radio Netherlands, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin islami köklerine vurgu yaparak, 2004 yılında hükümetin zinayı yasadışı kılacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını ve Avrupa Birliği'nin baskısıyla bu tasarıdan vaz geçildiğini hatırlattı.



Al Arabiya



"Türk hükümeti kürtaj sınırını düşürmek istiyor."

Al Arabiya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "Kürtah bir aile planlama yöntemi olarak kullanılmamalı" sözlerine yer verdi. Akdağ ve Erdoğan'ın sözlerine eşit ağırlıkta yer veren Al Arabiya da AKP'nin islami köklerine, 2004'te konuşulan zina yasasına ve Erdoğan'ın durmadan tekrarladığı 'üç çocuk' önerisine göndermelerde bulundu.