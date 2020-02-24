Le Monde baş yazısında Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması yer aldı: Avrupa Konseyi'ne meydan okundu

Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi Gezi davasından beraat eden ardından başka soruşturma kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala'yı baş yazısına taşıdı. Gazetede, Kavala davasının Türkiye yargısındaki bozulmanın yeni bir örneği ve Türkiye'nin de bir üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne meydan okuma olduğu belirtildi.

Le Monde'un "Osman Kavala özgür olmalı" başlıklı başyazısında, iş insanı Osman Kavala hakkında 18 Şubat günü Gezi davasından beraat kararı verilmesi ve tahliyesinin beklendiği sırada başka bir suçlamayla tutuklanmasını anlatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin verdiği ihlâl kararına rağmen tutukluluğun devam etmesinin Türkiye'de ilk olmadığını belirten gazetede şu ifadeler yer aldı: "Bu Erdoğan hükümetinin Strasbourg'un verdiği kararları çiğnediği üçüncü sefer. AİHM eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve daha sonra da yazar Ahmet Altan'ın serbest bırakılması yönünde karar almıştı. İkisi de hâlâ tutuklu"

Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin Le Monde'da yer alan yazıdan bir bölüm şöyle:

"Türkiye’de hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “emirlerini George Soros’tan aldığını” iddia ettiği Osman Kavala’ya karşı duyduğu öfke Erdoğan’ın çizdiği yolu ortaya koyuyor"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi ‘güçlü liderler' otoriter rejimi kabul ederken farklı olarak Erdoğan, demokrasiye olan bağlılığını ifade etmeye devam ediyor. Hükümetin yargıya olan sürekli müdahalesi bu iddiayı yalanlıyor."

Le Monde, daha önce Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin endişelerini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çağrılarını yinelemeleri için seslendi.