-LE MONDE ASSANGE'I "YILIN ADAMI" SEÇTİ PARİS (A.A) - 22.12.2010 - Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi, ABD dışişleri bakanlığının gizli belgelerini Wikileaks'te yayımlayan Julian Assange'ı ''yılın adamı'' seçti. Haftalık ekinin ön sayfasını da Assange'a ayıran Le Monde, Wikileaks'in gizli belgelerini sayfalarına taşıyan 5 büyük batılı gazeteden biri. Diğer gatezeler de New York Times, The Guardian, El Pais ve Der Spiegel. Gazetenin internet sayfası kullanıcıları da, yüzde 56,2 ile Assange'ı yılın adamı seçti. Time dergisi, geçen hafta sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucularından Mark Zuckerberg'i yılın adamı seçmişti.