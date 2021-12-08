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LeMan'dan Metin Feyzioğlu kapağı: Bunu kaçıramazdım!

"Türkiye Barolar Birliği'nde 8.5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi."

08 Aralık 2021 14:31

Mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Türkiye Barolar Birliği başkanlığını kaybeden Metin Feyzioğlu’nu kapağına taşıdı.

Hafta sonu yapılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanlığı seçimini Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan kazanmış, 8,5 yıldır bu görevi yürüten Metin Feyzioğlu dönemi sona ermişti. 

TBB başkanlığı seçimiyle ilgili LeMan'ın kapağında ‘Bunu kaçıramazdım!’ başlığıyla karikatür yayımladı. Kapakta  "Türkiye Barolar Birliği'nde 8.5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi. Başkanlığa; "çoklu baro" yasasına karşı yapılan eylemlerin öne çıkan isimlerinden Erinç Sağkan seçildi" yazısı yer aldı. 

 

 

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