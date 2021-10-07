LeMan'dan çarpıcı 'Barınamıyoruz' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına barınma sorunu yaşadıkları için sokakta kalarak seslerini duyurmaya çalışan öğrencileri taşıdı.

Dergi, kapağındaki karikatüre, "Yurt yetersizliği ve ev kiralarının fahiş artışı yüzünden barınma imkanları ortadan kalkan öğrenilerin, parklarda kalarak bu durumu protesto etmelerine iktidar önce hedef göstererek ardından gözaltılarla yanıt verdi. Gözaltı yapılan öğrencilerin bir takım yakıştırılan örgüt adların üye olmakla suçlanması tanıdıktı. Sorunsa ortada duruyor. Öğrenciler yurtsuz, evsiz, apartsız..." notunu düştü.

Kapaktaki karikatürde ise sokakta kalan öğrencilerin polis müdahalesine maruz kalması tiye alındığı görülüyor.

LeMan'ın kapağı şöyle: