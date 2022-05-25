LeMan'dan 'Bekir Bozdağ' kapağı: Tweet atmaktan beraatine, içine yazdıklarından hapsine

Mizah Dergisi LeMan, bu haftaki kapağına "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklaması yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı taşıdı.

LeMan'ın kapağında "Yaz kızım. Sanığın tweet atmaktan beraatine. Tweet'in içine yazdıklarından 2 yıl 4 ay hapsine" sözleri yer aldı.

Mizah Dergisi Leman'ın Bekir Bozdağ'a yer verdiği bu haftaki kapağı:

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Bozdağ: Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor