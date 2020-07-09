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Gündem

LeMan, çoklu baro tartışmalarını kapağına taşıdı

09 Temmuz 2020 11:43

Mizah dergisi LeMan bu haftaki sayısının kapağına, çoklu baro sistemi tartışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir duruşma salonunda hem savcı, hem hakim hem de avukat olarak resmederek taşıdı.

LeMan bu haftaki sayısının kapağına, gündemdeki yerini koruyan çoklu baro tartışmalarını taşıdı.

Dergi bir kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir duruşma salonunda hem savcı, hem hakim hem de avukat olarak çizerken, bir diğer kapağında ise çoklu baro önerisininin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine alınmaması nedeniyle günlerdir Meclis kapısında nöbet tutan ve banklarda uyuyan baro başkanlarından Cihan Aydın'ın üstünü örterken resmetti. 

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