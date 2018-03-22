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Ekonomi

Le Maire: Blok zinciri devrimini kaçırmayacağız

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’nın şirketlerin ICO’ları (Initial Coin Offering) için resmi bir onay verilmesi adına bir yasa çıkarmaya hazırlandığını söyledi

22 Mart 2018 13:20

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa’nın şirketlerin ICO’ları (Initial Coin Offering) için resmi bir onay verilmesi adına bir yasa çıkarmaya hazırlandığını söyledi.
Fransız internet sitesi Numerama’da yer alan haberde Le Maire, uygulamaya konulması planlanan yasayla Fransa’nın ICO’lar için küresel bir merkez haline geleceğinin düşünüldüğünü ve Fransa’nın bu girişiminin küresel çapta özellikle yasadışı faaliyetlerin de yer aldığı bu platforma meşrutiyet kazandıracağına inanıldığını vurguladı ve ekledi:
\"Fransa, ICO sunan şirketlerin potansiyel yatırımcılara karşı ciddiyetlerini sergilemelerini sağlayacak yasal çerçeve öneren ilk büyük finans merkezi olma yolundadır. Blok zinciri teknolojisi start-up’lara yeni imkânlar sağlayacaktır. Blok zinciri devrimini Fransa olarak kaçırmayacağız.\"

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