Le Guen’le yola devam



PSG, Deschamps’ın takımın başına geçileceği haberlerine tepki gösteriyor.





Fransa Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Paris Saint Germain Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Paul Le Guen'in yerine Didier Deschamps'ın düşünüldüğü yönündeki iddiaların yalan olduğu bildirildi.



Açıklamada, Fransız çalıştırıcı Le Guen'in yerine, Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Didier Deschamps ile görüşüldüğüne dair bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, ''Kulübümüz, Paul Le Guen'e sonuna kadar güveniyor ve daha iyi sonuçlar alınması için güçlü bir ekibinin olduğunu biliyor'' denildi. PSG geçen sezon zar zor ligde kalmıştı.



