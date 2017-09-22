Le Guen'den 'Gomis' uyarısı

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Bursaspor’un teknik direktörü Paul Le Guen, maçtan puan çıkarmak için sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis’e dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaşı olan golcüden övgü dolu sözlerle bahseden Le Guen, “Çok iyi ve etkili bir forvet. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz” diye konuştu.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 53 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, şunları kaydetti:

“Böyle maçları oynamak gerçekten her zaman güzeldir. Tabii ki zor. Bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacağız. Taraftarlarımızın desteğine de güveniyoruz. Onların desteğine sırtımızı dayayacağız maç boyunca. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Kazanmak zor ama mümkün.

"Galatasaray'ın favori gösterilişine

sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz"

Futbolculuğumda Galatasaray’a karşı oynamak fantastikti. Gerçekten iyi bir takım. Hagi’li, Hakan Şükür’lü kadrosuyla… Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bu anlattıklarım geride kaldı. Bugün Bursaspor’un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça odaklanmaya ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum.

Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz diye düşünüyorum."