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Spor

Le Guen PSG'den ayrılıyor

05 Mayıs 2009 19:47


Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain, teknik direktör Paul Le Guen ile sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Paul Le Guen, sezon sonunda kulübünden ayrılacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Le Guen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2009 tarihinde sona ereceği ve tecrübeli teknik adam ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Paris Saint Germain, sezonun tamamlanmasına 4 maç kala lider Marsilya'nın 8 puan gerisinde yer alıyor.

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