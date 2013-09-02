Le Figaro gazetesine konuşan Esad: ABD ve Fransa'ya meydan okuyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransız Le Figaro gazetesine röportaj vererek, Suriye'ye askeri operasyonda kararlı olan Cumhurbaşkanı François Hollande'a meydan okudu. Esad, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını yeniden yalanlayarak, "Amerika ve Fransa'ya meydan okuyorum. Varsa deliliniz gösterin" diye konuştu.

Arzu Çakır Morin'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre Esad, Le Figaro'nun deneyimli Ortadoğu muhabiri George Malbrunot'nun sorularına şu yanıtları verdi:



Le Figaro: " Obama ve Hollande sizi 21 Ağustos'ta Şam'ın banliyösündeki saldırıda kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Ordunuzun bu saldırıyı yapmadığını bize kanıtlayabilir misiniz?"

Esad: Suçlayan kanıtını göstermeli. Amerika ve Fransa’ya meydan okuyoruz. Obama ve Hollande, kendi halklarının önünde bile bunu yapamadılar. Size Suriye ordusunun kimyasal silah bulundurup bulundurmadığını söylemiyorum. Diyelim ki bizim ordumuz kitlesel imha silahı kullandı. Ordunun kendi askerlerinin bulunduğu bir bölgede bunu kullanması olanaklı mı ? BM heyeti, hastanede kimyasal gazdan yaralanan pek çok ordu mensubunu ziyaret etti. Burada mantık nerede?

Le Figaro: “Askeri müdahale olursa yanıtınız ne olur?”

Esad: “Ortadoğu bir barut fıçısı. Ve ateş bugün yaklaşıyor. Sadece Suriye’nin vereceği yanıttan söz etmemeli, ama ilk saldırıdan sonra ne olacağı düşünülmeli. Kimse ne olacağını bilemez. Eğer barut fıçısı patlarsa, herkes durumun kontrolünü kaybeder. Kaos ve aşırılık yayılır. Ortada bölgesel bir savaş riski var."

Le Figaro: "Fransa Suriye’nin düşmanı mı oldu ? "

Esad: "Terörsitlere mali ve askeri güç veren herkes Suriye’nin düşmanıdır. Suriye halkı ve Suriye’nin çıkarlarına karşı olan herkes düşmandır. Fransız halkı bizim düşmanımız değil. Ama Fransız devletinin izlediği politika Suriye halkına karşıdır. Bu düşmanlık Fransız devleti politikasını değiştirdiğinde son bulacaktır. Elbette, Fransa’nın çıkarlarına olumsuz yansımaları olacaktır."