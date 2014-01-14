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Le Figaro: Erdoğan diktatörlüğe yöneliyor

Le Figaro: Erdoğan'ın otokratik münasebetsizlikleri, kendisinin de gerçekleşmesine katkı sağladığı Türk mucizesine zarar veriyor

14 Ocak 2014 15:24

Fransız Le Figaro gazetesinde, “Erdoğan'ın diktatörlüğe yönelmesi, ülkesinin gelişiminin zarar görmesi, ülkesini istikrarsızlığa ve şiddete sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya getiriyor” yorumuna yer verildi.

Le Figaro, dünkü nüshasında Türkiye gündemine ilişkin bir yoruma yer verdi.

Gazetenin, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizde Erdoğan'ın rolüne dair bir değerlendirmesi şöyle;

"Erdoğan'ın otokratik münasebetsizlikleri, kendisinin de gerçekleşmesine katkı sağladığı Türk mucizesine zarar veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2003 yılında iktidarı devraldığında, ülkeyi ordu vesayetinden kurtararak, siyasi hayatı demokratikleştirmişti. Ekonomiyi öyle liberalleştirdi ki Türkiye, Arap-Müslüman dünyasının modernleşmesi için model ülke haline geldi. Lord Acton şöyle der: 'İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak şekilde yozlaştırır.’ Erdoğan'ın diktatörlüğe yönelmesi, ülkesinin gelişiminin zarar görmesi, ülkesini istikrarsızlığa ve şiddete sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya getiriyor. 2008 yılında tekrar seçilmesinden bu yana (Erdoğan) AKP’nin yönetim, ekonomi ve finans dünyası gibi kilit alanlarda iktidarı almasıyla birlikte kendi kişiliği çerçevesinde bir kült yarattı.”

 

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