LeBron James'ten kendisi için "siyasi meselelere bulaşmamalı" diyen İbrahimoviç'e tepki

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Tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri kabul edilen LeBron James, futbolcu Zlatan İbrahimoviç'in kendisine "siyasete bulaşmayıp spora odaklanma" tavsiyesi vermesine tepki gösterdi.

İbrahimoviç, perşembe günü verdiği bir mülakatta 4-kez NBA şampiyonu olan James gibi isimlerin "siyasi meselelere karışma hatası yapmayıp sadece spora odaklanması gerektiğini" ifade etmişti.

Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı 102-93'lük skorla geçtiği karşılaşmadan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan James, "Yanlış olan şeyler hakkında çenemi asla kapamayacağım. Halkım hakkında; eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmenlerin bastırılması hakkında konuşmaya devam edeceğim" dedi.

James, "Platformumu bu ülkede ve dünyada olan her şeyi aydınlatmaya çalışmak için kullanmaya devam edeceğim. Asla sadece sporla sınırlı tutmak, çünkü bu platform ve sesimin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"Bahsettiğimiz insan geçmişte soyadı geleneksel İsveç soyadlarından olmadığını için ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti" diyen James, "Ben bulaşmak için yanlış insanım, çünkü ödevimi yaparım" ifadelerini kullandı.